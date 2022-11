Aurora Ramazzotti racconta la gravidanza: il parto non sarà a gennaio come sostenevano i beninformati.

Aurora Ramazzotti è tornata a parlare della gravidanza con i fan.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros, contrariamente a quanto sostenevano i beninformati, non partorirà a gennaio. Quando avverrà il parto?

Aurora Ramazzotti racconta la gravidanza: il parto

Tramite il suo profilo Instagram, Aurora Ramazzotti ha raccontato ai fan come procede la gravidanza. Il pancione cresce sempre di più e lei e Goffredo Cerza non vedono l’ora di tenere tra le braccia il primo figlio. Tra battute sulle dimensioni della pancia, la pargola di Michelle Hunziker ed Eros ha svelato anche la data del parto.

Quando partorisce Aurora Ramazzotti?

Aurora, mostrando il suo pancione, ha ammesso:

“Volevo condividere con voi, amici dei social, le dimensioni della mia pancia. Tra due mesi mi portano in giro con una carriola. Sono a 21 settimane e tre giorni, per i meno intenditori neanche a 6 mesi, sabato entro nel sesto mese”.

Pertanto, la Ramazzotti non partorirà a gennaio come sostenevano i beninformati. Considerando che il prossimo 3 dicembre entrerà nel sesto mese, Aurora dovrebbe partorire nel mese di marzo.

Aurora Ramazzotti: le paure sul primo figlio

Il primo figlio di Aurora e Goffredo Cerza sarà un maschietto. Per il momento, i futuri genitori non hanno svelato il nome che hanno scelto, ma la baby Ramazzotti ha ammesso: “Faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte“.