Aurora Ramazzotti: “Figlia di? Ho perso dei lavori per questo”

Aurora Ramazzotti ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con i genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, ha rivelato perché soffrirebbe della cosiddetta “sindrome dell’impostore” e ha svelato quali sarebbero le difficoltà legate all’avere due genitori famosi.

Aurora Ramazzotti: il rapporto con i genitori

Oggi Aurora Ramazzotti ha uno splendido rapporto con i suoi genitori, Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma lei stessa ha confessato di aver vissuto numerose difficoltà nell’avere due genitori così famosi.

“Ho tante insicurezze, anche per essere figlia d’arte. A volte mi chiedo se ho scelto il percorso giusto, dietro le quinte succedono tante cose che non si possono dire ma che possono essere dolorose”, ha confessato la giovane conduttrice, e ancora:

“Un privilegio perché hai la fortuna di crescere nell’agio economico e sociale, di vivere situazioni bellissime di cui sono riconoscente; nel lavoro invece un peso: non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c’era chi voleva evitare polemiche… Ormai rido di questa cosa, però mi ha creato non pochi problemi, partono tutti prevenuti, già dal mio nome, la figlia di, viziata”.

L’amicizia tra Eros e Michelle

Dopo l’addio di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi la showgirl svizzera ha inaspettatamente ritrovato un’armonia con Eros Ramazzotti, e a tal proposito la stessa Aurora ha rivelato:

“L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti”.