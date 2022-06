Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme nel video di Ama

Eros Ramazzotti ha voluto accanto a sé Michelle Hunziker per la realizzazione del video del suo ultimo singolo, Ama.

Eros Ramazzotti ha coinvolto la sua ex moglie, Michelle Hunziker, e la figlia Aurora Ramazzotti nella realizzazione del videoclip del suo nuovo singolo, Ama

Eros Ramazzotti e Michelle nel video di Ama

La complicità tra i due ex coniugi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sembra ormai ritrovata e infatti dopo che il cantante è stato ospite del programma della showgirl, Michelle Impossible, lui l’ha voluta al suo fianco per il videoclip Ama, suo ultimo singolo.

Nel video accanto ai due appare anche Aurora Ramazzotti, la figlia nata dal loro amore nel 1996. Per quanto riguarda il significato della canzone si tratta di un inno all’amore libero, e a tal proposito lui stesso ha spiegato: “Un messaggio d’amore universale, un inno alla libertà, un invito ad amare come si vuole, senza limiti, confini o barriere e a celebrare questo sentimento in ogni sua forma e sfaccettatura”.

Forse anche per questo motivo Eros ha voluto al suo fianco Michelle, con cui è riuscito a ristabilire un’intesa nonostante la loro dolorosa rottura.

Il rapporto tra i due

Il cantante ha confessato di esser stato accanto alla showgirl quando alcuni mesi fa lei ha deciso di archiviare il suo secondo matrimonio, quello con Tomaso Trussardi. Anche Eros Ramazzotti ha due matrimoni finiti alle spalle e per un certo periodo si è parlato di un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Entrambi hanno sempre smentito la notizia e oggi sembra che Michelle stia frequentando il chirurgo sardo Giovanni Angiolini, con cui è stata avvistata durante una vacanza in barca in Sardegna.