Aurora Ramazzotti in topless e senza trucco: la Sirenetta delle Eolie fa impazzire i fan.

La campagna “free the nipple” di Aurora Ramazzotti prosegue anche in vacanza. La figlia di Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si mostra in topless e senza trucco. La foto, neanche a dirlo, ha fatto il pieno di like.

Aurora Ramazzotti in topless e senza trucco

In vacanza con il fidanzato Goffredo Cerza e con alcuni amici, Aurora Ramazzotti ne ha approfittato per farsi scattare qualche foto in topless. Ovviamente, si tratta di immagini per nulla volgari, ma portatrici di un messaggio importante. Da tempo, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha aderito alla campagna “free the nipple“, che chiede la libertà del capezzolo.

Aurora in topless per free the nipple

In vacanza con Aurora alle Eolie, oltre al fidanzato, ci sono anche la migliore amica Sara Daniele e l’ex gieffino Jonathan Kashanian. E’ stato proprio quest’ultimo a scattare le foto della baby Ramazzotti in topless. Nelle immagini in questione, la figlia di Michelle appare completamente senza trucco e sfoggia un corpo perfetto. Ovviamente, per evitare la censura di Instagram, Aury è stata costretta a coprire il seno con un braccio.

“Free the nipple Eolie edition“, ha scritto la Ramazzotti a didascalia degli scatti in topless.

Topless e senza trucco: Aurora è stupenda

A parte l’intenzione con cui Aurora ha pubblicato le foto in topless, non si può non sottolineare la sua bellezza. Senza un filo di trucco, con i capelli bagnati e lasciati sciolti: la baby Ramazzotti sembra la Sirenetta. Non a caso, gli scatti hanno riscosso un grande successo.