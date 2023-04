Aurora Ramazzotti si è concessa la sua prima passeggiata insieme al piccolo Cesare. Ecco come ha reagito difronte ai paparazzi.

Approfittando del clima mite Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono concessi la loro prima passeggiata all’aria aperta insieme al loro bambino, il piccolo Cesare, e per la prima volta da quando sono diventati genitori hanno incontrato i paparazzi.

Aurora Ramazzotti: la prima passeggiata con il figlio

Il 30 marzo scorso Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il suo primo figlio, Cesare Augusto, e nelle scorse ore, approfittando del bel tempo, lei e il fidanzato Goffredo Cerza si sono concessi una passeggiata all’aria aperta con il piccolo in carrozzina. I due sembrano essere più felici che mai accanto al loro bebè e, nonostante siano stati avvicinati da numerosi paparazzi, Aurora non si è scomposta e ha sorriso serena.

Nei giorni scorsi la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha dedicato un tenero post al suo bambino e ha pubblicato alcune foto di queste prime settimane trascorse insieme a lui. “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”, ha scritto la figlia della famosa showgirl svizzera nella didascalia allo scatto. In tanti sui social le hanno fatto le congratulazioni per l’arrivo del piccolo Cesare e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua nuova vita da mamma.