Vacanze in Sardegna per Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ha sorpreso i fan condividendo sui social una foto in cui si mostra completamente nuda. Neanche a dirlo, lo scatto ha alzato un enorme polverone.

Aurora Ramazzotti nuda sui social: la foto

Per la prima estate di Cesare, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno scelto di trascorrere le vacanze in Costa Smeralda. Con loro ci sono anche le rispettive famiglie e gli amici di una vita. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros condivide quotidianamente le foto dei momenti più belli, ma nelle ultime ore ha postato un’immagine che ha alzato un polverone. La bella Aury è completamente nuda, proprio come mamma l’ha fatta.

Aurora Ramazzotti: il nudo non piace ai fan

Aurora è completamente nuda, mentre fa la doccia all’aperto, in quello che sembra essere il giardino di una villa. La Ramazzotti, inutile anche sottolinearlo, era consapevole del polverone che avrebbe alzato l’immagine. Tra i commenti meno atroci si legge: “Eri quella a cui non piaceva mostrarsi. Fai meglio a rivestirti, poi non vuoi essere criticata. Non sarai mai come tua madre“, oppure “La foto è insensata e poco educativa. Sei un personaggio pubblico e, secondo me, hai il dovere di essere attenta a ciò che pubblichi, poi nella tua privacy sei totalmente libera… Non tutto ciò che è libero è lecito, bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite“, o ancora “Quando non si hanno talenti, questo si fa“.

Aurora Ramazzotti replica alle critiche

La Ramazzotti, nonostante fosse consapevole del caos che avrebbe scatenato la foto nuda, ha comunque voluto replicare ad alcuni commenti. La posizione di Aurora è molto chiara:

“Io non ho mai avuto senso del pudore e se non te ne frega a te immagina a me! Sei tu sul mio profilo, non io. Adios!”.