Aurora Ramazzotti presenta il figlio Cesare al bisnonno: il padre di Eros emozionato, ma il bimbo non è da meno.

Aurora Ramazzotti ha condiviso con i fan un video molto emozionante. Nel filmato c’è il figlio Cesare che incontra il bisnonno. Piovono like e commenti carichi di affetto.

Aurora Ramazzotti presenta il figlio Cesare al bisnonno

Se l’amore di un nonno per i suoi nipoti è immenso, quello dei bisnonni è ancora più grande. Questo è proprio quello che traspare dal video che Aurora Ramazzotti ha condiviso su Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha presentato il figlio Cesare al bisnonno Rodolfo Ramazzotti (80 anni).

Cesare incantato dal bisnonno: i video che fanno bene ai social

“Bisnonno“, ha scritto Aurora a didascalia del video. Poche parole, d’altronde filmati di questo tipo non hanno bisogno di grandi annunci. Sono condivisioni del genere a far bene al mondo dei social, sono post simili che dovrebbero riempire il mondo virtuale. Cesare è incantato dal bisnonno Rodolfo e non si può che provare tenerezza.

Aurora Ramazzotti tra il figlio e il bisnonno: emozione pura

Tanti i commenti al video in cui si vede Aurora Ramazzotti che presenta il figlio al bisnonno: “Che cosa bellissima. Un affetto puro e sincero“, oppure “Che tenerezza, i nonni e bisnonni: patrimonio da custodire con tanto amore“, o ancora “Cesare è incantato dal bisnonno“.