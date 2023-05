Aurora Ramazzotti ha annunciato di essere tornata ad allenarsi per la prima volta dopo la nascita di suo figlio Cesare, e ha fatto una particolare richiesta al suo fidanzato, Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti e lo sport

Aurora Ramazzotti non ha fatto segreto di essere una grande amante dello sport e si è allenata per quasi tutta la sua gravidanza (salvo poi interrempore gli allenamenti appena un mese prima della nascita del suo bambino).

Ora che il piccolo Cesare ha quasi due mesi, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti è potuta tornare ad allenarsi e, attraverso i social, ha aggiornato i fan con la sua solita ironia. Aurora ha ammesso che a causa dell’acido lattico sarebbe riuscita a malapena a scendere le scale e ha inviato un messaggio al fidanzato Goffredo in cui ha scritto: “Domani Cesare lo prendi in braccio tu”.

La coppia è al settimo cielo per l’arrivo del piccolo Cesare e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più sulla loro nuova vita in tre. In tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere anche se un domani Aurora e Goffredo vorranno altri figli e se prima o poi i due convoleranno a nozze.