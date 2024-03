E’ accaduto in Australia ed un uomo ha perso la vita. Un serpente velenoso si trovava all’interno di un asilo nido…

Australia, serpente velenoso all’asilo nido

Ieri, 19 marzo, un serpente molto velenoso era in un asilo nido di Deeragun, in Australia. Nell’asilo erano presenti moltissimi bimbi che per fortuna sono salvi. Ad intervenire per cercare di rimuovere il serpente è stato il 47enne Jerromy Brookes che ci ha rimesso purtroppo la vita.

Serpente Australia, cos’è successo

Jerromy era stato contattato da un parente di un bimbo dell’asilo che chiedeva aiuto per rimuovere il serpente dal nido. Nonostante non fosse un esperto, Brookes è riuscito a rimuovere il rettile, metterlo in una borsa e portarlo persino a casa dove ha poi raccontato tutto a sua moglie.

Morto per i morsi del serpente

L’uomo è andato in arresto cardiaco ed è stato trasportato in ospedale in condizioni molto gravi. Purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto. Sul braccio di Jerromy Brookes erano presenti i morsi del serpente. Da qui è stato possibile capire anche con quale tipo di rettile la vittima si è dovuta confrontare. Si è trattato di un serpente bruno, un esemplare tra i più velenosi del pianeta.