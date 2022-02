Austria, 37enne investe e uccide la nuova compagna e il figlio dell’ex marito: ha confessato

Una donna di 37 anni ha investito e ucciso la nuova compagna dell'ex marito e suo figlio: alla Polizia ha confessato la premeditazione dell'incidente.

Tragedia nel sud dell’Austria, dove una donna ha volontariamente investito e ucciso la nuova compagna dell’ex marito e suo figlio di 5 anni: alla base del gesto un sentimento di gelosia per la famiglia che si era legata al suo e coniuge.

Investe la nuova compagna dell’ex marito

I fatti si sono verificati sabato 30 gennaio 2022 in Carinzia, in particolare in una zona residenziale di Villaco con un limite di velocità di 30 km/h. Secondo quanto ricostruito ,la donna, 37 anni, stava viaggiando a bordo della sua auto quando ha travolto la rivale in amore, 43, e suo figlio. Purtroppo per loro i soccorsi son stati vani, perché per entrambi le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi da vanificare ogni tentativo di rianimazione.

Dopo l’investimento, l’autrice dei fatti è fuggita e ha proseguito mezzo chilometro per poi fermarsi in un bosco. A causa di varie ferite e un forte choc,per lei si è resa necessaria la sedazione. Nel frattempo la Polizia ha indagato sui fatti e scoperto che le due donne si conoscevano ed erano legate sentimentalmente allo stesso uomo.

Investe la nuova compagna dell’ex marito: la confessione

Interrogata dalle forze dell’ordine in ospedale, la donna ha poi confessato la premeditazione dell’omicidio per vendicarsi e ha affermato di non aver visto il piccolo.

L’obiettivo, secondo il suo racconto, sarebbe stato solo la rivale.