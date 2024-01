In Austria è stato ritrovato un quadro di Gustav Klimt che era sparito da anni: il suo valore

Gustav Klimt, ritrovato un quadro

Gustav Klimt è uno degli artisti più amati al mondo. Le sue opere sono conosciutissime e chi lo apprezza sicuramente prenderà a cuore questa notizia. Un suo quadro che era ormai scomparso da tantissimo tempo, è stato ritrovato a Vienna, in Austria. Lo aveva avuto un cittadino del posto.

Ritratto della signorina Lieser

Come da titoletto, il quadro di Klimt in questione è proprio il Ritratto della signorina Lieser. Era il 1925 quando era stato visto l’ultima volta. Sono passati quindi decine e decine di anni. Si tratta di una bellissima opera che ha come protagonista una donna con dei vestiti di tonalità legate al celeste e al verde. Lo sfondo è rosso. Pare che la donna ritratta da Klimt sia una delle figlie dei Lieser, ebrei di Vienna, appartenenti all’alta borghesia che, tra l’altro, era proprio dei grandissimi amanti dell’arte.

Klimt all’asta: il valore del quadro

Ritratto della signorina Lieser di Gustav Klimt andrà all’asta nel mese di aprile. La casa d’asta che si occuperà di questa opera ha fatto sapere che il valore ha un prezzo stimato che parte dai 30 milioni di euro ma arriva anche ai 50 milioni. Chi se lo aggiudicherà?