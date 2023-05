Attimi di paura sulla Strada Statale 24 del Lago Maggiore: un’auto è stata colpita da un sasso che si è improvvisamente staccato dalla parete. Il conducente della vettura è stato ferito mentre l’accesso alla zona è stato bloccato.

Auto colpita da un sasso sulla strada statale del Lago Maggiore, un ferito

A poche ore dal drammatico incidente in barca che nella serata di domenica 28 maggio è costato la vita a quattro persone, un’altra tragedia è stata sfiorata sul Lago Maggiore. Intorno alle 15:30 di lunedì 29, infatti, un automobilista è rimasto gravemente ferito nel momento in cui la vettura che stava guidando è stata compita da un sasso.

La pietra si è abbattuta sul mezzo a quattro ruote, sfondando il lunotto anteriore.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, il masso si è staccato da una parete lungo la strada statale 34 del Lago Maggiore, in corrispondenza del chilometro 26, tra le località di Oggebbio e di Cannero Riviera, nel Verbano-Cusio-Ossola.

Traffico bloccato in zona

A seguito dell’incidente, il tratto di strada interessato dal distaccamento che porta verso la Svizzera è stato provvisoriamente chiuso al transito. Le forze dell’ordine hanno provveduto a informare i cittadini di sfruttare la deviazione lungo la strada della Valle Cannobia.

Nella giornata di lunedì 29 maggio, in occasione della festa di Pentecoste, sono molti gli svizzeri che si sono recati nel Verbano. Fortunatamente, a fronte del traffico bloccato, in considerazione della chiusura delle aziende ticinesi per i festeggiamenti, il passaggio dei frontalieri è stato perlopiù contenuto.