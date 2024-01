Sono un ragazzo e una ragazza, entrambi di 23 anni, le vittime dell’ultimo tremendo incidente che ha bagnato di sangue le strade italiane. Il sinistro è avvenuto a Rosarno, nelle vicinanze di Reggio Calabria, dove un’automobile è andata a scontrarsi contro un pilone di cemento.

Auto contro pilastro: due morti e un ferito

Tre giovani si trovavano a bordo di una Fiat 500 e stavano viaggiando tra le vie della città di Rosarno, nelle vicinanze di Reggio Calabria, quando all’improvviso il loro mezzo a quattro ruote è uscito di strada. La 500 è andata a schiantarsi ad alta velcità contro un pilone di cemento. Per i due 23enni non c’è stato nulla da fare: il ragazzo e la ragazza sono morti sul colpo. Il passeggero, un altro loro amico, è invece rimasto ferito, ma è riuscito a salvarsi.

Auto contro pilastro: i soccorsi

Al momento, non sono note le cause che hanno portato al sinistro. Si sa solamente che i ragazzi stavano rientrando da una festa di compleanno e che la festeggiata era proprio la giovane deceduta nello scontro fra l’auto e il pilone. I medici del 118 non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso dei due 23enni, mentre il ferito è stato portato nel “Grande ospedale metropolitano” di Reggio Calabria.