Auto contromano sulla SS 99 tra Matera e Altamura: attimi di paura e tensione

Attimi di paura per gli automobilisti che il 22 maggio 2021 percorrevano la SS 99, vicino ad Altamura, qui un'auto è finita contromano. Nessun incidente

Sembra quasi stia diventando una tendenza, quella di trovare ormai con troppa frequenza sul web, video di auto che procedono contromano sulle autostrade o sulle strade in generale.

Un nuovo caso si è verificato nella giornata del 22 maggio 2021, questa volta sulla SS 99 che collega le città di Matera e Altamura, qui un’auto è finita controsenso, scatenando il panico tra gli automobilisti.

Il video del fatto è stato pubblicato dalla pagina “Welcome To Favelas“.

Auto contromano sulla SS 99: il racconto dei fatti

Un nuovo caso di un’auto che percorre controsenso una strada, questo lo scenario che è possibile vedere in un video che è stato pubblicato dalla pagina Instagram di “Welcome To Favelas”. Le immagini riprese da un’automobilista, che si trovava sulla carreggiata opposta a quella dell’auto contromano, sono state registrate nella giornata di sabato 22 maggio 2021.

Questa volta è successo sulla SS 99, la strada statale che collega Matera ad Altamura e più precisamente all’altezza di Venusio. Secondo quanto raccontato da un quotidiano locale, ossia Altamuralife, sembra che l’automobilista finito controsenso, dopo essere uscito da un centro commerciale, abbia erroneamente imboccato contromano la strada statale, ritrovandosi dunque nel senso opposto rispetto a quello di marcia.

Così, il veicolo contromano, si sarebbe ritrovato a percorrere la corsia in direzione “Matera”, ma in senso opposto e dunque si dirigeva verso Altamura.

Auto contromano sulla SS 99: paura tra gli automobilisti

Per gli automobilisti che in quel momento transitavano la SS 99, sono stati attimi di panico e paura, anche se sempre secondo quanto riportato dal media locale, il conducente dell’autovettura contromano si sarebbe reso conto dopo poco tempo dell’errore compiuto e si sarebbe prontamente fermato.

Nel frattempo, le auto che erano in transito verso Matera, sono riuscite a controllare con prontezza di riflessi la situazione, riuscendo a consentire all’automobilista finito in controsenso, di compiere una manovra per ritornare nella giusta direzione.

Tutto fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi, nessun danno a persone o cose e nessun incidente causato dall’auto finita contromano.

Auto contromano sulla SS 99: non un caso isolato

Quello di sabato 22 maggio 2021, fortunatamente è stato un caso che si è risolto senza gravi conseguenze.In alcuni casi invece, in queste settimane, per alcune persone, questa tipologia di incidente si è rivelata fatale.

Il più grave tra questi incidenti è stato sicuramente quello avvenuto a Fasano, dove nel drammatico impatto, hanno perso la vita due anziani. Gravi conseguenze anche per il recente incidente della stessa tipologia, avvenuto sulla superstrada Foligno-Civitanova, qui quattro persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in ospedale, in codice rosso.