Auto in fuga a Modena finisce contro una Lancia Y: muore un'89enne

Un'auto priva di assicurazione e guidata da un giovane senza patente ha cercato di seminare i carabinieri a Modena; nel frontale ha perso la vita un'anziana di 89 anni

Un pomeriggio di ordinaria attività di controllo si è trasformato in tragedia a Modena quando un’Alfa 159, alla vista delle pattuglie, ha accelerato nel tentativo di eludere il controllo. A bordo quattro giovani: il conducente, un ventenne che non aveva mai conseguito la patente, e tre passeggeri, tra cui due minorenni. L’auto, non assicurata, ha compiuto manovre spericolate e, giunta in via Ciro Menotti, si è scontrata frontalmente con una Lancia Y proveniente dall’incrocio con via Albareto.

La collisione ha causato il ferimento della conducente della Lancia e della madre di quest’ultima, un’ 89enne che sedeva sul sedile anteriore: la donna è stata trasportata in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara, dove è poi deceduta a causa delle lesioni riportate. Dopo l’impatto i ragazzi a bordo dell’Alfa hanno tentato di allontanarsi a piedi; tre sono stati bloccati dai carabinieri e uno è invece riuscito a dileguarsi. Il conducente è stato arrestato e portato nella casa circondariale Sant’Anna, in attesa dell’udienza di convalida.

La dinamica dell’inseguimento e lo scontro

Secondo le ricostruzioni, l’Alfa 159 ha iniziato a incrementare la velocità alla vista delle pattuglie, ignorando semafori e limiti, e ha tentato sorpassi azzardati per seminare i militari. Nel punto dell’incrocio tra via Nonantolana, via Albareto e via Menotti la vettura ha invaso la corsia opposta e si è impattata frontalmente contro la Lancia Y, che procedeva regolarmente. L’urto ha proiettato l’Alfa contro la saracinesca di un esercizio commerciale, mentre la Lancia è rimasta al centro della carreggiata: i danni materiali sono stati ingenti e la scena ha creato forte allarme tra i residenti della zona.

Soccorso e condizioni delle persone coinvolte

I soccorsi sono stati immediati: il personale del 118 ha prestato le prime cure ai feriti e ha disposto il trasferimento in ospedale. La conducente della Lancia è stata medicata e dimessa in tempi relativamente brevi, mentre la madre ottantanovenne è entrata in prognosi riservata prima di non superare il quadro clinico. L’episodio sottolinea l’importanza di un intervento sanitario tempestivo ma anche la gravità delle conseguenze quando la velocità e la responsabilità vengono meno.

Provvedimenti giudiziari e indagini

Il guidatore è stato arrestato con le accuse di omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. Due dei passeggeri, minorenni, sono stati bloccati e affidati ai genitori; le ricerche sono ancora in corso per rintracciare il quarto occupante che è riuscito a scappare. La Procura della Repubblica di Modena ha disposto la traduzione del fermato in carcere in attesa dell’udienza di convalida, mentre gli investigatori raccolgono testimonianze, immagini e rilievi tecnici per completare la ricostruzione.

Elementi aggravanti e responsabilità

Tra gli elementi che aggravano la posizione del conducente ci sono l’assenza della patente e la mancanza di assicurazione sulla vettura: due fattori che configurano una serie di illeciti oltre ai reati legati all’incidente. Il comportamento di fuga alla vista delle forze dell’ordine costituisce inoltre una circostanza aggravante che ha contribuito a inasprire l’accusa. Le autorità stanno valutando anche eventuali responsabilità penali per gli altri occupanti dell’auto.

La vicenda ha suscitato sconcerto e commozione a Modena: il sindaco Massimo Mezzetti ha espresso il proprio cordoglio alla figlia della vittima e ai familiari, definendo i responsabili «criminali» per il comportamento che ha generato morte e paura nel quartiere. Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i carabinieri per l’intervento rapido che ha permesso di fermare alcuni dei protagonisti. Tra i residenti prevale la richiesta di maggiore controllo e prevenzione per evitare che episodi simili si ripetano.

Questo caso mette in luce come una singola decisione imprudente possa avere conseguenze irreparabili: l’insieme di guida senza patente, veicolo non assicurato e fuga dalle forze dell’ordine ha trasformato un tentativo di eludere un controllo in una tragedia con vittime e una famiglia distrutta dal lutto.