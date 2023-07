Due ragazzi si sono fermato al casello per pagare il pedaggio, quando l’automobile ha improvvisamente preso fuoco. I due giovani sono stati salvati.

Auto prende improvvisamente fuoco al casello: salvati due ragazzi nel Napoletano

Due ragazzi si sono fermati al casello per pagare il pedaggio, ma l’auto ha improvvisamente preso fuoco. Due giovani del napoletano, che stavano andando a trascorrere una giornata rilassante in Irpinia, sono stati costretti a scappare dal veicolo in fiamme. Il fatto è accaduto nella mattinata di domenica 30 luglio 2023, intorno alle 10. L’incendio è scoppiato al casello autostradale di Avellino Ovest, a Torrette di Mercogliano. La dinamica di quanto accaduto è ancora da chiarire, per il momento l’ipotesi è che le fiamme siano nate da un guasto meccanico. Solo ulteriori accertamenti tecnici potranno chiarirlo.

Auto prende fuoco al casello: i ragazzi stanno bene

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Avellino, a cui era arrivata la segnalazione, che hanno spento le fiamme e limitato i danni alla struttura del casello. A bordo del veicolo erano presenti due giovani, che fortunatamente stanno bene e non hanno riportato conseguenze. L’auto è rimasta distrutta a causa dell’incendio. I due ragazzi hanno solo vissuto qualche attimo di grande paura.