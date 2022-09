Auto si ribalta nell’Aretino: morto un giovane di 26 anni

È uscito di strada nel centro abitato di un comune dell'Aretino e nello schianto ha perso la vita. La vittima del grave incidente aveva 26 anni

Ha perso la vita a soli 26 anni in un gravissimo incidente stradale avvenuto nel cuore della notte nell’Aretino. Lo schianto si è verificato intorno alle 3.25 del 24 settembre, come emerso dai primi rilievi effettuati dai carabinieri di Sansepolcro, intervenuti a seguito delle segnalazioni relative ad un drammatico sinistro verificatosi nel centro abitato di Gragnano, frazione che rientra proprio nel comune di provenienza delle forze dell’ordine e che si trova in provincia di Arezzo.

Grave incidente nell’Aretino, auto si ribalta: un morto

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, un veicolo sarebbe uscito di strada, per ragioni ancora da chiarire, per poi ribaltarsi. L’auto era guidata da un ragazzo di 26 anni che risulta residente nel comune di Pieve Santo Stefano. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari sono intervenuti in tempi molto rapidi in loco ed hanno immediatamente avviato le manvore rianimatorie, salvo non poter fare altro, dopo lunghi tentativi, che dichiararne il decesso sul posto, come confermato dall’Asl di Arezzo.

Le ipotesi del sinistro

Il lavoro delle forze dell’ordine prosegue per chiarire cosa abbia di fatto provocato l’uscita di strada del ragazzo prendendo in esame tutte le varie e possibili ipotesi del caso.