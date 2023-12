Non sono ancora noti i motivi per cui Valter Venieri ha perso il controllo della sua auto: fatale lo scontro con il palo

Dramma nella notte a San Pietro in Casale, nella provincia di Bologna, dove il 54enne Valter Venieri ha perso la vita dopo essersi schiantato con la sua automobile contro un palo. Al momento, non sono noti i motivi per cui l’uomo abbia perso il controllo del veicolo che stava guidando: si è trattato di un incidente autonomo.

Auto contro palo: la dinamica dell’incidente

Lo scontro tra l’utilitaria di Valter e il palo è avvenuto ieri notte sulla strada provinciale 4, in via Galliera Nord all’intersezione con via Salami, vicino a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna. Ad un tratto, forse per una distrazione, Venieri ha perso il controllo della sua auto ed è finito fuori strada, incrociando il suo destino contro un grosso palo. L’utilitaria si è schiantata ad alta velocità e si è accartocciata su sè stessa.

Auto contro palo: morto il guidatore

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il corpo di Valter dalle lamiere dell’automobile. Le operazioni, che hanno richiesto qualche minuto, non sono state semplici e non hanno portato ad un buon risultato. Il corpo di Venieri, infatti, è stato estratto privo di vita: il 54enne era morto sul colpo. I medici del 118 non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso del 54enne.