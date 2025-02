È stata effettuata l’autopsia sul corpo di Giulia, la bimba di 9 mesi, che sarebbe stata aggredita e ferita mortalmente dal pitbull di famiglia la sera del 15 febbraio ad Acerra.

Autopsia sulla bimba morta ad Acerra: il decesso dovuto alla rottura del collo

La Procura di Nola ha avviato un’indagine per omicidio colposo. Da quanto emerge, la bambina sarebbe stata morsa più volte dal cane e la causa del decesso sarebbe la rottura del collo. Nel frattempo, sono ancora in corso accertamenti sul cane, che rimane sotto la custodia dell’Asl Napoli 2 Veterinaria. I primi esami non hanno riscontrato tracce di sangue nella bocca dell’animale, ma si attendono ulteriori verifiche.

Ieri si è svolto un sopralluogo nell’abitazione del rione IceSnei di Acerra. Un’ispezione fondamentale per determinare se la bambina fosse sul letto matrimoniale, come dichiarato dal padre, se sia caduta da sola o se sia stata trascinata dal cane. Il padre della bambina è risultato positivo all’hashish, ma negativo a cocaina, oppiacei e alcol. Attualmente, è l’unico sotto inchiesta per la tragica morte.

Bimba morta ad Acerra: i funerali

I funerali si svolgeranno oggi, 20 febbraio, nel Duomo di Acerra, in forma strettamente privata. Il padre della bambina è attualmente sotto indagine per omicidio colposo, omessa custodia e vigilanza del pitbull di famiglia.