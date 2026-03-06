Un autista del bus Air Campania è stato aggredito nel terminal di Avellino, a poche ore di distanza da un’altra aggressione ai danni di un conducente dell’Air, avvenuta nel Casertano.

Avellino, aggredito un autista del bus Air: colpito con un pugno in faccia

Questa mattina, 6 marzo 2026, un autista del bus Air Campania è stato aggredito nel terminal di Avellino. Secondo le prime ricostruzioni, un passeggero ha prima spinto l’autista che lo precedeva nel salire a bordo, facendolo cade a terra, per poi colpirlo con un pugno in faccia. L’aggressore si è poi allontanato. Si tratta del secondo episodio in poche ore, un altro conducente dell’Air era infatti stato aggredito nel Casertano.

Avellino, aggredito un autista del bus Air: le parole dell’amministratore unico dell’azienda

Su quanto accaduto è intervenuto l’amministratore unico di Air, Antony Acconcia, che ha detto: “questo episodio, avvenuto nel giorno dello sciopero proclamato dai sindacati per chiedere maggiori garanzie di sicurezza per gli autisti, dimostra con drammatica violenza quanto il problema sia reale e urgente: servono interventi concreti e immediati per tutelare il personale viaggiante.” Proprio ieri Acconcia ha preso parte a un incontro in Prefettura ad Avellino con le forze dell’Ordine al fine di contrastare vandalismi e aggressioni nel terminal, proponendo, tra l’altro, l’installazione di una centrale di videosorveglianza collegata in tempo reale con la Procura di Avellino.