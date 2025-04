Dramma in provincia di Avellino, un'anziana è precipitata nel pozzo per ragioni ancora da chiarire. Le squadre hanno lavorato al recupero

Si indaga per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto in una proprietà in provincia di Avellino. Una donna è infatti precipitata in un pozzo della profondità compresa tra i 7 e gli 8 metri che si trovava nell’area esterna della sua abitazione, ubicata in Contrada San Pietro, nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi. Sul posto sono intervenute squadre dei soccorritori che hanno lavorato a lungo per il recupero: fino al drammatico epilogo.

Donna precipita in un pozzo all’interno della sua proprietà: la ricostruzione

A seguito di una richiesta urgente di soccorso sul posto sono state inviate dalla Sala Operativa diverse squadre dei vigili del fuoco di Avellino provenienti dai distaccamenti di Lioni e Montella. Sono state immediatamente avviate le operazioni per raggiungere le profondità del pozzo e recuperare la donna, un’anziana di circa 80 anni. Il tutto è avvenuto nel pomeriggio di sabato 5 aprile e fino all’ultimo si è sperato di poterla recuperare viva. Oltre ai pompieri sono intervenuti anche i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, per cercare di ricostruire gli istanti antecedenti quello che sembrerebbe trattarsi di uno sfortunato incidente. Sfortunatamente nulla è stato possibile fare per l’anziana: l’ottantenne era già priva di vita una volta recuperato il corpo.