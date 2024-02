A pochi giorni dal tragico crollo in un cantiere a Firenze, un altro drammatico incidente sul lavoro. Nello stabilimento Stellantis, a Pratola Serra in provincia di Avellino, è morto un operaio di 52 anni, schiacciato da un macchinario.

L’incidente

L’incidente mortale si è verificato questa mattina, alle 7:50 all’interno della fabbrica “FCA Stellantis Cia”. La vittima, Domenico Fatigati, era un operaio di 52 anni originario di Acerra, in provincia di Napoli.

L’uomo stava svolgendo un’operazione programmata di manutenzione dei macchinari per conto di una ditta esterna di Foggia quando è rimasto schiacciato da uno di questi.

Le indagini dei carabinieri

Inutili i soccorsi dei colleghi e del personale del 118: Domenico Fatigati sarebbe deceduto poco dopo l’incidente.

A indagare sull’incidente sono i carabinieri di Pratola Serra e di Avellino, con il supporto del personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Asl.

La nota di Stellantis

In merito alla tragedia, scrive Stellantis in una nota: “Stellantis esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per la tragica scomparsa di Domenico Fatigati, dipendente di una ditta esterna, deceduto questa mattina durante un intervento su un macchinario all’interno dello stabilimento di Pratola Serra”.

Aggiunge inoltre: “L’azienda, per quanto di sua competenza, sta collaborando attivamente con l’autorità giudiziaria e le forze dell’ordine che stanno compiendo gli accertamenti sulle cause dell’incidente”.