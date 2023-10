Aversa, la confessione dell’omicida: “Vittima vendeva droga alla mia ragazza in cambio di sesso”

Sarebbe stato ucciso per gelosia il 55enne trovato senza vita ad Aversa. Avrebbe venduto droga ad una ragazza in cambio di sesso.

Paolo Menditto, 55enne ucciso a coltellate nella sua casa ad Aversa, sarebbe stato ammazzato per motivi passionali. L’uomo avrebbe venduto droga ad una ragazza in cambio di rapporti sessuali. Questa è la confessione fornita dal 26enne incensurato, compagno della donna, rintracciato dalla polizia mentre cercava di scappare all’estero. L’uomo è stato rinchiuso in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, è accusato di omicidio aggravato. Il corpo della vittima è stato trovato in un’abitazione di via Filippo Saporito dopo una segnalazione arrivata ai vigili del fuoco. Nessuno riusciva a contattarlo da due giorni. Sarebbe stato ucciso con 19 coltellate al torace, all’addome e alla spalla.

Aversa, la confessione dell’omicida: il killer ha agito per gelosia

Le indagini sono partite dai precedenti penali del 55enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per droga. Il presunto responsabile è stato individuato alla stazione di Aversa. Stava provando a scappare da Caserta per poi andare all’estero. Il 26enne ha confessato di essere l’autore dell’omicidio, spiegando di aver agito per gelosia. Ha spiegato che la compagna aveva comprato droga dal 55enne in diverse occasioni, pagandola con rapporti sessuali. La sua versione è al vaglio degli inquirenti.