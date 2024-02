Awakenings Upclose: il programma completo della prima edizione

Per il celebre festival techno olandese Awakenings è l'inizio di una nuova era: con l'introduzione di Awakenings Upclose, un evento esclusivo - o boutique, come si suol dire oggigiorno - che trasforma l'experience della musica elettronica in qualcosa di più intimo e personale. Il festival, in prog...

Per il celebre festival techno olandese Awakenings è l’inizio di una nuova era: con l’introduzione di Awakenings Upclose, un evento esclusivo – o boutique, come si suol dire oggigiorno – che trasforma l’experience della musica elettronica in qualcosa di più intimo e personale. Il festival, in programma per il 18 e 19 maggio 2024, si svolgerà allo Spaarnwoude-park di Houtrak, la Terra Santa di Awakenings, dove tutto ebbe inizio ormai molti anni fa.

Il nuovo format dell’evento si concentra sulla creazione di una connessione intima tra il dancefloor e gli artisti: un viaggio immersivo attraverso paesaggi sonori che vanno oltre le sfaccettature del genere techno tradizionale, esplorando il lato progressivo dell’elettronica.

La lineup di Awakening Upclose: tra headliner ed esordienti

Artisti del calibro di Donato Dozzy, FJAAK, Overmono (dj) e Marlon Hoffstadt guideranno il pubblico attraverso un mix di sonorità diverse, creando un’esperienza unica nel suo genere: ma Awakenings Upclose non offre solo l’opportunità dei grandi nomi dell’elettronica: Upclose è l’occasione per assistere a inediti back to back tra artisti come Colin Benders e Speedy J, ROD e Stranger, Gigi FM e Kanding Ray, Perc e Wallis (live), Amoral e Beste Hira.

Il festival abbraccia dunque un approccio più progressivo, tra sonorità all’avanguardia e concentrandosi sulla clubbing culture: l’obiettivo è abbattere le barriere tradizionali tra l’artista e il fan, creando un’esperienza di connessione più intima.

Con oltre 25 artisti che si esibiscono per la prima volta ad Awakenings, tra cui Marlon Hoffstadt, Funk Assault, Polar Inertia (live), Azyr e Marie Montexier, il festival promette un’esperienza sonora unica. Ma non è tutto: come di consueto, Awakenings è sinonimo esperienza visiva e sensoriale. La produzione e il light design, tratti distintivi del festival sin dalle sue origini, saranno come di consueto distintivi e impattanti, seppur in un contesto più intimo e personale.

Il programma completo

999999999 | Across Boundaries (Chris Stussy & Locklead) | Akua | Altinbas x Border One | Amoral x Beste Hira | AnD | Azyr | Bastienne | Beau Didier & Isaiah | Blasha & Allatt | Carista | CEM x MCMLXXXV | Colin Benders x Speedy J – hybrid set | Cybersex | Cynthia Spiering | Dasha Rush x DVS1 | DJ Fuckoff | Donato Dozzy | Elli Acula | FJAAK | Fka.m4a | Flits | Francesco Del Garda | Freddy K x The Lady Machine | Funk Assault | Future.666 | Gigi FM x Kangding Ray | Héctor Oaks | Hitam | I Hate Models | Ignez | JakoJako | Jephta | Joris Voorn – Trip to Galaxy Set | Julie | Justine Perry | KiNK x Raredub – LIVE/DJ | LB aka Labat | Lobster x Roll Dann | Marie Montexier | Marlon Hoffstadt | Marrøn x Rene Wise | Moody Mehran | Nina Kraviz – special house set | Nørbak x Quelza | ø[Phase] x Setaoc Mass | Ogazón | Overmono | Parallx | Paramida | Perc x Wallis (live) | Phara (live) | Philippa Pacho | Polar Inertia (live) | Rebekah | Reiss | Ricardo Villalobos | ROD x Stranger | Ryan Elliott | Sandrien | Sandwell District (live) | SNTS | Somniac One | Spekki Webu | Tham | Twiena | Vera Grace | Yanamaste | Yazzus