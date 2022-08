Back to school 2022: le migliori offerte Amazon

I quaderni, gli astucci della Seven o di altri marchi, gli zaini, sono il materiale per il back to school disponibile su Amazon con prezzi scontati.

Tra poche settimane, i cancelli delle scuole elementari, medie e superiori si apriranno con milioni di studenti pronti a varcarli per cominciare il nuovo anno scolastico. Per il back to school sono tantissime le cose e articoli da comprare che è possibile trovare a ottimi prezzi sul sito di Amazon.

Back to school

Sebbene siamo ancora nel mese di agosto, la scuola è vicina e sta per riaprire i battenti. Tra poche settimane, gli alunni di ogni indirizzo torneranno tra i banchi e saranno nuovamente alle prese con lezioni, interrogazioni, compiti in classe, ecc. Il back to school si sta avvicinando con tantissime novità e regole per gli studenti di ogni corso.

Sono circa 8 milioni gli studenti e le studentesse che, tra poco, torneranno in classe. I negozi fisici e i siti di e-commerce come Amazon si stanno già preparando e allestiscono le loro vetrine con tantissimi articoli e tutto l’occorrente necessario. Il web è sicuramente il luogo preferito in cui comprare il materiale necessario.

Il sito di Amazon ha proprio una sezione specifica dedicata al ritorno a scuola con tantissime offerte per i bambini e gli studenti pronti a prepararsi al nuovo anno. In questo modo, stando comodamente a casa, è possibile inserire nel carrello tutto il necessario con la consegna direttamente a casa evitando la fila nei negozi o supermercati.

Back to school 2022: consigli

Quest’anno, per il back to school, sembra che i genitori spenderanno il 7% in più rispetto al solito per tutto l’occorrente necessario per gli studenti. Sono tantissimi gli articoli che non possono mancare per il ritorno a scuola dei bambini e scolari. Dalle penne ai colori, i pennarelli, i quaderni, gli zaini, astuccio, vi sono articoli per tutti i tipi.

La fantasia e l’ecosostenibilità sono tra gli ultimi trend per quanto riguarda i vari articoli di cancelleria e non solo. Si consiglia di chiedere al bambino quali sono i suoi gusti in fatto di diari, cancelleria, ecc. in modo che possa scegliere l’articolo che più gli piace. Si va da matite biodegradabili a pennarelli ad acqua passando anche per i righelli in legno.

Gli zainetti sono molto colorati e si va da marche come Invicta o Seven ad altri riempiti di pasta modellabile per un articolo green e sostenibile. Ci sono zaini sobri o a tinta unita oppure quelli di Julian Ross che includono anche l’astuccio o dei Me contro Te, molto amati dai piccoli e dai ragazzi. Ci sono poi zaini trolley con personaggi dei cartoni come i Minions e molti altri.

Tantissimi anche i vari tipi di diari: dalle classiche smemorande sino a quelli con i personaggi dei cartoni animati o anche della nota influencer Chiara Ferragni, adatto per le bambine che vogliono assomigliarle.

Back to school 200: offerte Amazon

Per trovare tutto l’occorrente scolastico, Amazon è l’e-commerce adatto con tantissime offerte e sconti da non perdere. Basta cliccare sulla foto per rendersi conto delle caratteristiche del prodotto. Qui sotto una classifica con i 6 prodotti migliori per il back to school che sono tra le più vantaggiose e proficue offerte con una descrizione di ogni articolo.

1)Seven astuccio

Un astuccio abbastanza grande, colorato del noto marchio Seven che contiene 1 penna cancellabile, 1 penna rossa, 1 matita, 1 gomma, 1 colla, 1 temperino, 18 pastelli Giotto e 18 pennarelli Giotto. Un astuccio con triplo scomparto e cerniera per aprirlo senza problemi. Disponibile in vari colori: rosa, nero, ecc.

2)Harry Potter zaino scuola elementare

Uno zaino considerato un must per tutti i bambini e ragazzi appassionati del maghetto di Harry Potter. Si caratterizza per colori alla moda, cinghie robuste e materiale imbottito. Perfetto per la scuola media o secondaria. Un prodotto di ottima qualità.

3)Astuccio 3 scomparti SJ Gang

Un astuccio triplo scomparto con tre cerniere e completo di: penna cancellabile, penna rossa, matita, gomma, colla, righello, forbice, pastelli e pennarelli. Molto colorato. Si abbina allo zaino e raffigura i cuccioli della SJ Gang.

4)Scotch colla stick

Un set di 20 tubetti di colla trasparente che aiuta a dare libero sfogo alla creatività dei bambini. Un articolo di cancelleria per incollare foto, carta, cartone, ecc. Adatto per gli scolari della scuola elementare. La colla è facile da usare e si asciuga rapidamente.

5)Pigna quaderno maxi spiralato

Un pacco da cinque quaderni spiralati con fori multicolore e disponibili nelle tonalità: blu, rosso, arancione, verde e rosa. I quaderni sono molto grandi con le pagine chiare e lisce nelle quali scrivere molto bene.

6)Zaino estensibile Seven

Uno zaino del marchio Seven, adatto per le scuole elementari e medie. Un modello estensibile dotato di zip e molto grande. Dotato di tasca frontale e tasca su pattina. Gli spallacci sono imbottiti con schienale preformato. Disponibile nei colori rosa, candy e blu.

