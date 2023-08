Back to school amazon: i migliori portatili del momento

I portatili come il laptop o notebook, ma anche il macbook, sono l'ideale per il back to school con diverse promozioni online.

Durante il lockdown dovuto al Covid, gli studenti hanno usato i computer per connettersi agli amici e studiare. Per il ritorno a scuola, i portatili sono diventati uno strumento di cui è impossibile fare a meno. I modelli sono davvero vari in modo che si possano adattare alle esigenze scolastiche di ogni studente. Vediamo su quali puntare su Amazon per il back to school.

Back to school Amazon: portatili

Per gli studenti che stanno per riprendere la scuola, avere un computer indicato per ogni corso di studi è fondamentale. I portatili sono elementi indispensabili per le attività didattiche, l’apprendimento, ma anche per fare ricerche o semplicemente per avere tutto in ordine senza paura di fogli svolazzanti che si possono perdere.

Sono diversi poi gli aspetti da considerare. Prima di tutto, il formato che dipende anche dalle dimensioni e dall’uso che si intende fare di questo strumento. I modelli di portatili con la chiusura a conchiglia sono molto comuni e standard, quindi adatti per la scuola, anche perché facile da riporre e poco ingombrante.

Uno strumento del genere è molto importante per la scuola, non solo per scrivere o leggere, ma anche per guardare video o contenuti multimediali in caso di schede o slide che solitamente gli insegnanti forniscono agli studenti durante le lezioni. In questo caso deve avere un display e delle dimensioni che siano adeguate alle proprie esigenze.

Considerando che solitamente si mettono nello zaino, forse sarebbe meglio considerare delle dimensioni che non vadano oltre i 15 pollici in modo da risultare non troppo ingombranti. Si consiglia di valutare bene ogni esigenza soprattutto per quanto riguarda il processore, la batteria, ma anche i materiali che devono essere solidi e resistenti in modo da non andare incontro a inconvenienti.

Back to school Amazon: modelli di portatili

Al momento della scelta dei portatili, è bene considerare il tipo di formato da comprare in quanto bisogna optare per un modello che sia comodo. Il notebook o laptop è una tipologia molto comune e usata dai vari studenti. Si consiglia di fare attenzione ai modelli poiché ve ne sono per ogni tasca. Un modello come il notebook è particolarmente indicato anche perché maggiormente comodo rispetto ad altri.

Gli ultrabook hanno dimensioni compatte e sono simili ai computer tradizionali e comuni con chiusura a conchiglia in modo da chiuderlo facilmente. Solitamente sono realizzati in materiali ricercati come leghe di alluminio o magnesio e il costo è leggermente più alto rispetto a un notebook tradizionale o comune.

Ci sono poi modelli di portatili 2 in 1 che sono una via di mezzo tra il classico notebook e il tablet. Si compongono di due parti: lo schermo con ogni componente utile e necessario e la tastiera che integra le varie porte USB. Le due parti si possono unire con lo schermo che è staccabile e da usare come fosse un tablet in quanto ha un display touch-screen.

I modelli convertibili sono considerati molto flessibili permettendo all’utente di svolgere varie funzioni. Il macbook non ha caratteristiche particolari rispetto a un notebook, ma si distingue in quanto realizzato con materiali di un certo pregio con vari brand che propongono vari modelli per ogni uso.

Back to school Amazon: offerte portatili

Il mondo di Amazon ha proprio una sezione dedicata alla tecnologia che comprende vari prodotti anche per il mondo della scuola, tra cui i portatili che si trovano a vari prezzi a seconda del marchio. Cliccando sulla foto si scorgono le varie caratteristiche con una classifica qui proposta che mostra i migliori modelli da ordinare per ogni studente.

1)Lenovo notebook monitor 15.6″

Un modello di notebook adatto per la scuola con monitor da 15.6 pollici, quindi abbastanza grande con mouse wireless e dotato di chiavetta USB. Il sistema operativo è Windows e indicato anche per lettore video multimediale. Non ha bisogno di configurazione in quanto già pronto per l’uso.

2)HP 250 G9 computer portatile

Un laptop di colore nero con display da 15 pollici con un buon rapporto qualità prezzo. Molto leggero per quanto riguarda le dimensioni ed esteticamente gradevole. I tasti sono ben visibili con un processore di qualità. Indicato per operazioni basilari come scrittura, calcolo, ecc.

3)jumper pc portatile 16″ FHD

Un notebook multitasking a banda larga con display da 16 pollici che permette di offrire una visione ampia dei vari contenuti. Ottima l’efficienza. Dotato di altoparlanti stereo e connessione rapida al bluetooth. La batteria è ottimale senza preoccuparsi che debba spegnersi quando si sta studiando o prendendo appunti.

