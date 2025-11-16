Il rapporto tra Nancy Brilli e la giuria di Ballando con le Stelle, in particolare con Selvaggia Lucarelli, continua a essere al centro dell’attenzione. Tra critiche pungenti e risposte ironiche, l’attrice sta imparando a difendersi con prontezza, trasformando le provocazioni in un’occasione per mostrare carattere e professionalità sul palco.

Nancy Brilli a Ballando: punteggio basso e rischio eliminazione

Nonostante l’impegno messo in scena, l’omaggio a Raffaella Carrà ha ottenuto un punteggio complessivo di appena 25 punti dalla giuria, molto al di sotto della media degli altri concorrenti.

“Speravi che cadessi, eh?”. Ballando, acceso confronto tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Nancy Brilli ha seguito il consiglio di Milly Carlucci e ha deciso di reagire con fermezza di fronte alla giuria, in particolare a Selvaggia Lucarelli. Dopo la sua esibizione, che rendeva omaggio a Raffaella Carrà sulle note di Rumore, l’attrice ha accolto le osservazioni con un sorriso, senza mostrarsi turbata.

Lucarelli non ha esitato a definire la performance “la peggiore che tu abbia mai fatto” e ha aggiunto: “Era una caciara… non ha funzionato nulla, l’incipit è stato il passaggio peggiore. Le prese erano terribili, ho pensato che cadessi. Era tutto molto goffo”. Nancy ha risposto prontamente: “Ci speravi, vero? Che cadessi…”, dimostrando prontezza e ironia nel gestire la critica.

La tensione tra l’attrice e la giuria non è nuova: nelle puntate precedenti, sia Lucarelli sia Guillermo Mariotto avevano definito Brilli “antipatica”. La concorrente aveva replicato nel backstage con una battuta pungente: “A me Selvaggia mi fa pure simpatia: una che sceglie nella sua vita di fare la cattiva ha scelto un personaggio. Vuole fare Grimilde e fa Grimilde”.

Lucarelli, dal canto suo, ha cercato di sdrammatizzare: “Non ti devi preoccupare alla parola ‘antipatia’, detta da me che ho un master in questo. Se dico che lo sei lo sei per davvero”. La scelta di Brilli di mantenere compostezza e ironia sembra una strategia per gestire al meglio il difficile rapporto con la giuria.