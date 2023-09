Ballando con le Stelle, Bruno Barbieri fuori dal cast: i motivi

Il prossimo 21 ottobre prenderà il via una nuova edizione di Ballando con le Stelle e, secondo indiscrezioni, Bruno Barbieri avrebbe dovuto essere un membro del cast. A quanto pare però gli accordi tra lo chef e la produzione del programma sarebbero saltati.

Bruno Barbieri fuori dal cast di Ballando con le Stelle

In tanti tra i fan di Ballando con le Stelle avevano gioito alla notizia di Bruno Barbieri come membro del cast ma, a quanto pare, gli accordi tra lo chef e il programma sarebbero saltati. Stando ai rumor in circolazione infatti, nonostante la sua partecipazione allo show fosse data ormai per certa, Barbieri avrebbe dovuto rinunciare per via dei suoi molti impegni di lavoro. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli?

Nella nuova edizione del programma sembra che faranno parte del cast Simona Ventura e il futuro marito Giovanni Terzi, Paola Perego, l’attore e regista Ricky Tognazzi, la conduttrice Rosanna Lambertucci, la giornalista e vedova di Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan. Al momento non è dato sapere quali saranno le new entry per il cast del programma e ai fan dello show condotto da Milly Carlucci non resta che attendere. Quale sarà il vip che prenderà il posto riservato a Bruno Barbieri?