Ballando con le Stelle, interrotta la linea durante la finale. Milly Carlucci: "Saltato l'impianto elettrico"

Nella notte tra sabato 23 dicembre e domenica 24 dicembre, mentre su Rai 1 stava andando in onda la finalissima di Ballando con le Stelle, molti spettatori sono rimasti in apprensione: il collegamento del programma condotto da Milly Carlucci è saltato per qualche minuto.

Immediati i commenti su Twitter di utenti che hanno chiesto cosa fosse successo. Fortunatamente dopo qualche minuto il collegamento è stato correttamente ripristinato e la finale è regolarmente ripresa.

Ballando con le Stelle, interrotta la finale per qualche minuto: cosa è successo

Lo schermo nero è apparso su Rai 1 mentre si stava svolgendo la sfida tra Teo Mammuccari e Anastasia Kuzmina e Simona Ventura e Samuel Peron: “Ma che succede…” e ancora “Blackout, non ci credo”, passando infine per commenti del tipo: “Bene, rifaranno la finale???”. Dopo qualche minuto e senza che la Rai desse particolari spiegazioni è stata mandata in onda la pubblicità per poi passare con Techetechete. Fortunatamente non è passato molto prima che sullo schermo ritornasse Milly Carlucci e tutto il cast di Ballando con le Stelle, permettendo così alla finale di riprendere.

La spiegazione di Milly Carlucci

La conduttrice Milly Carlucci, attraverso un breve video postato sui social ha provveduto ad aggiornare il pubblico su ciò che è successo: “È saltato completamente l’impianto elettrico qui all’auditorium. Sono saltate tutte le macchine. Adesso stanno provando a riavviare il sistema con un generatore. Al più presto cercheremo di ritornare in onda, non abbandonate Rai 1”.

Una volta tornata in video ha motivato ciò che era successo nei precedenti minuti: “Questo capita anche nelle migliori famiglie, la tecnologia ci può tradire, nonostante crediamo nella sua infallibilità e possono succedere cose incredibili come queste”.