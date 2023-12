È sicuramente una notizia che lascia attoniti i milioni di fan del programma condotto da Milly Carlucci: un nome di punta della trasmissione lascia. L’anticipazione è arrivata poche ore prima dell’attesissima finale di uno dei programmi di ballo più amati in Italia. Stiamo parlando di Ballando con le Stelle, investito da una sorta di ‘terremoto’ improvviso legato alla comunicazione di un abbandono.

Un nome storico, quello indicato in anteprima da Davide Maggio senza fornire però precisazioni in merito alle ragioni che avrebbero spinto colui che è considerato un personaggio di punta della trasmissione condotta da Milly Carlucci, a fare un passo indietro e lasciare. Il tutto è stato reso noto, peraltro, poche ore prima della finalissima nella quale è dato tra i possibili vincitori.

Ballando con le Stelle: Samuel Peron lascia dopo 18 anni

Il nome grosso è quello di Samuel Peron, in lizza per il trofeo insieme alla concorrente Simona Ventura. Peraltro per Peron si tratterebbe di un bis in quello che è un anno decisamente d’oro per lui: è infatti già risultato vincitore de Il cantante mascherato 4. “Stasera Samuel Peron darà l’addio a Ballando con le stelle” si legge nell’anticipazione e della notizia la conduttrice sarebbe già stata informata, tanto che con tutta probabilità sarà proprio lei, durante la diretta dell’ultima puntata di questa edizione, a comunicare ufficialmente la dipartita di Samuel Peron.

Un momento decisamente inaspettato che potrebbe far commuovere più di un telespettatore dal momento che il ballerino è uno dei protagonisti assoluti della trasmissione in onda su Rai1 per la quale lavora da ben 18 anni ovvero dalla seconda edizione in poi. Come la prenderà il pubblico?