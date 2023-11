Ballando con le Stelle, Rossana Lambertucci sale sul palco: il commento di Selvaggia Lucarelli

La coppia composta da Rossana Lambertucci e Simone Casula ha inaugurato la puntata di Ballando con le Stelle. Il commento di Selvaggia Lucarelli non si è fatto attendere.

Nella puntata di Ballando con le Stelle di sabato 18 novembre sono tornati ad esibirsi sul palco Rossana Lambertucci e Simone Casula. La giornalista e giudice Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione ha commentato così: “Voglio che porti la lotta all’obesità fuori di qui”.

Ballando con le Stelle, il commento di Selvaggia Lucarelli su Rossana Lambertucci

La coppia è salita sul palco esibendosi in un merengue. I commenti dei giudici nei confronti della coppia sono stati sotto certi punti di vista severi, anche se c’è chi come Carolyn Smith ha evidenziato di aver trovato nella coppia dei miglioramenti: “Molta più energia del solito, la postura è migliorata. La prima parte è andata a tempo, la seconda parte si è persa un po’”. Commento analogo da Fabio Canino, mentre Ivan Zazzaroni ha osservato: “È la prima volta che hai ballato! Hai fatto un merengue non male, inatteso”.

La valutazione finale

La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha dichiarato di voler Rossana Lambertucci fuori dalla gara, spiegando al contempo anche i motivi: “Io ti voglio fuori di qui per due motivi: il primo è che voglio togliere il pungiball a Mammucari; la seconda ragione è che io voglio che porti la lotta all’obesità fuori di qui.” La coppia ha concluso l’esibizione ottenendo 28 punti così composti: due “sei” da Fabio Canino, un “cinque” di Carolyn Smith, un quattro da Selvaggia Lucarelli e un sette a Guillermo Mariotto,