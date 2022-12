Ballando con le Stelle, Paola Barale decide di ritirarsi: l'annuncio in diretta

Ancora problemi fisici a Ballando con le Stelle. Paola Barale ha annunciato in diretta che non si sarebbe esibita: "Non ce la faccio".

A Ballando con le Stelle ci sono stati nuovi problemi di salute.

Nella finale del dance show targato Rai 1 andata in onda sabato 17 dicembre Paola Barale ha scelto di ritirarsi per via di un infortunio. Con questa decisione la showgirl si è di fatto esclusa dalla possibilità di essere ripescata.

Nel frattempo c’è grande apprensione per Gabriel Garko che si è nuovamente infortunato. Nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più sulle sue condizioni di salute e sulla possibilità o meno partecipare alla finalissima del 23 dicembre.

Ballando con le Stelle, Paola Barale ha annunciato il ritiro in diretta

La showgirl nel corso del suo intervento ha spiegato cosa l’ha portata a ritirarsi dalla competizione: “Ci ho pensato e non solo, sono andata anche dal medico che non mi ha dato l’autorizzazione per ballare e quindi stasera purtroppo non posso ballare”. È stato inoltre spiegato in trasmissione che Paola Barale aveva accusato un problema non da poco dovuto alle costole, un problema che la faceva respirare a fatica.

Milly Carlucci: “Lei ci ha provato”

La conduttrice a tale proposito ha affermato: “Già da un po’ di tempo Paola aveva un problema fisico dovuto alle costole incrinate. Da ieri stiamo dibattendo su cosa fare e cosa non fare: lei ci ha provato, ci ha pensato…”.

Non ultimo Paola Barale ha osservato: “Mi sono impegnata molto, il charleston non mi piaceva, alla fine invece ha fatto in modo che fosse una cosa bella anche per me: è molto veloce e non ce la faccio proprio con il fiato Vado in apnea, non ce la faccio”.