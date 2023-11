Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca assente? Parla il ballerino

Ballando con le Stelle ha rischiato di iniziare con un’assenza importante a poche ore dall’inizio della puntata. Si tratta di Pasquale La Rocca, ballerino che accompagna nella gara la concorrente Wanda Nara. Nel corso della puntata di “La vita in diretta” di venerdì 24 novembre la conduttrice Milly Carlucci aveva spiegato che il ballerino non è riuscito ad allenarsi a causa della febbre. Già nella giornata di oggi, sabato 25 novembre è arrivata una bella notizia. La Rocca ha annunciato in una storia su Instagram che sulla pista da ballo ci sarebbe stato.

Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca annuncia sui social: “Sto molto meglio”

Nelle scorse ore Pasquale La Rocca ha aggiornato sulle sue condizioni di salute, dando una bella notizia: “Grazie per tutti i messaggi di conforto che sto ricevendo. Oggi sto molto meglio, questa sera ci sarò e mi esibirò con la mia Wanda. “The show must go on”. Ci vediamo dopo per la sesta puntata di Ballando con le Stelle”.

L’annuncio di Milly Carlucci

Collegata con il conduttore di La Vita in diretta, Alberto Matano, Milly Carlucci aveva dichiarato in diretta: “Pasquale La Rocca ha il febbrone, sta a casa. Sta male. Ci siamo sentiti prima. Siamo in attesa di Wanda per sapere come risolvere. Oggi non si sono potuti allenare”.