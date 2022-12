Ballando con le Stelle, Simone Arena: "Vado altrove. Chi dice la verità è scomodo"

Ballando con le Stelle si è concluso tra strascichi e polemiche e la vittoria di Luisella Costamagna che ha partecipato alla competizione a fianco di Pasquale La Rocca sta facendo discutere e parecchio.

Anche il maestro Simone Arena che in questa edizione abbiamo visto in coppia con Marta Flavi si è sfogato e ha riservato durissime parole al programma accusandolo di non avere valori in linea con il format.

Ballando con le Stelle, Simone Arena si sfoga sui social

Il ballerino, pur apprezzando il programma ha sottolineato che sono diverse le criticità che hanno caratterizzato la versione italiana, uno su tutti i valori alla base: “Mi dispiace che in Italia non rispecchi questi valori neanche lontanamente ed è la ragione per cui sin dall’inizio purtroppo avevo già capito. Ma si sa che chi dice la verità è scomodo. Credo sempre nell’onestà, nell’impegno e nella genuinità”.

“Nel frattempo io vado altrove”

Simone Arena ha anche spiegato cosa lo ha spinto ad andare via dal programma: “Credo anche che chi sa fare il suo lavoro non debba vendere la sua anima per quest’ultimo e che i professionisti meritino il loro rispetto. Mi auguro che anche in Italia si possa fare meglio dopo tutto quello che è successo.

Io nel frattempo vado altrove”.

Infine ha aggiunto: “Non ho dato spiegazioni dettagliate di cosa sia accaduto perché non credo meritino la mia attenzione, chi mi ha seguito sa bene cosa sia successo e può trarre le sue conclusioni. Un abbraccio a tutti quello che hanno voluto sapere, ci vediamo in pista, viva la danza”.