Ballando con le Stelle, dure parole di Selvaggia su Costamagna: "Non è giusto per gli altri"

Come ormai è noto, Luisella Costamagna aveva deciso di interrompere il percorso a Ballando con le Stelle per via di un infortunio che l’aveva tenuta lontana dalla pista da ballo.

Nonostante tutto si era tenuta la possibilità di partecipare al ripescaggio, facendo centro. Selvaggia Lucarelli, nel corso di questa finalissima andata in onda venerdì 23 dicembre, ha attaccato la giornalista affermando che ciò non è giusto. Immediata la replica di Luisella.

Selvaggia Lucarelli, le critiche su Luisella Costamagna

Selvaggia Lucarelli, pur riconoscendo la bravura di Luisella Costamagna ha osservato: “Luisella è molto brava, ma è chiaro che qui c’è una marcia in più che arriva da Pasquale.

Sei come una macchina truccata, non dovresti competere perché sei qualcosa di più. Detto questo, è chiaro Luisella, che lui ha un qualcosa in più, non prenderla come questione personale”.

Ha poi proseguito, portando ad esempio Gabriel Garko che ha affrontato molte difficoltà nonostante gli infortuni: “Luisella ha ballato per quattro, cinque puntate da seduta, in sostanza ha ballicchiato. Poi ha riposato cinque puntate, rientra e viene ripescata e gioca la finale.

È giusto tutto questo? Non è giusto per gli altri. Garko si è infortunato ballando, dopo 11 puntate. Lui esce e se ne va, lei ha avuto tempo di riprendersi e per me è tutto ingiusto nei confronti degli altri concorrenti”.

Luisella Costamagna risponde: “Vorrei solo rispetto”

Luisella Costamagna ha risposto in modo deciso, chiedendo che le venga dato rispetto: “Vorrei solo rispetto, noi non ci siamo riposati.

C’è stato un infortunio”. Il pubblico ha accolto la giornalista calorosamente regalando alla coppia una standing ovation e del resto non poteva che essere così.