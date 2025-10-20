La nuova edizione di Ballando con le Stelle è tornata su Rai 1 con l’entusiasmo di sempre e un cast brillante, ma qualcosa sembra essersi incrinato. Nonostante le aspettative altissime e la promozione imponente, gli ascolti faticano a raggiungere i picchi di un tempo. Il pubblico rimane affezionato a Milly Carlucci, ma il sabato sera televisivo oggi è più competitivo che mai, e la formula storica del programma comincia forse a mostrare i segni del tempo.

Nancy Brilli a Ballando con le Stelle: “Lucarelli e Mariotto? Scorbutici e bulli”

Sui social e nelle case, i telespettatori si dividono: c’è chi esalta la professionalità della conduttrice e la bravura dei ballerini, ma anche chi parla di ripetitività e di un’eccessiva enfasi sulle polemiche. Le clip introduttive e le tensioni in diretta finiscono spesso per oscurare il cuore vero del programma: il ballo. In questo clima acceso è arrivata la confessione di Nancy Brilli, che nel programma “Da noi… a ruota libera” ha raccontato la sua esperienza non proprio serena in pista. “Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto sono stati scorbutici e bulli”, ha dichiarato senza filtri, spiegando che i loro giudizi le hanno rovinato l’esperienza. Il pubblico si è subito spaccato: “Io amo Selvaggia Lucarelli, ma forse è il caso che Milly Carlucci la ridimensioni un po’: certe uscite sono oggettivamente di cattivo gusto”, ha scritto qualcuno. Altri la difendono: “Ma basta, quanto siete bacchettoni: Selvaggia interpreta un ruolo”. C’è anche chi chiede un cambio netto: “Lucarelli e Mariotto fuori, di cattiveria ce n’è già abbastanza in giro”. Brilli ha raccontato di aver smesso di ascoltare i giudizi in diretta: “Quello che ha detto Selvaggia è stato raggelante, soprattutto perché lei ama gli animali”, ricordando la battuta sul “bonus lutto” dopo la morte del suo cane.

Nancy Brilli a Ballando con le Stelle: “Perché mi devo far rovinare la festa?”

Neppure Mariotto è stato risparmiato: “Mariotto ha criticato la mia interpretazione e questo non posso permetterglielo. Può criticare il mio modo di ballare, ma non la mia interpretazione”. Nonostante tutto, l’attrice resta positiva: “Io ho a disposizione per una settimana un campione di ballo che cuce addosso a me un’intera coreografia. Ma io sono contentissima!”. Conclude con un sorriso amaro: “In uno show di successo di Rai1, il grande sabato sera, i vestiti, le canzoni, le scenografie. Perché mi devo far rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli? Hanno scelto questa strada – e neanche con tutti – noi abbiamo questo trattamento particolare. Pazienza”.

Nancy Brilli a Ballando con le Stelle: “Il lungo corteggiamento di Milly mi ha convinta”

Dopo vent’anni di corteggiamento da parte di Milly Carlucci, Nancy Brilli ha finalmente accettato di ballare: “Non volevo farmi giudicare da chi non è esperto”, ha spiegato, “ma il lungo corteggiamento di Milly mi ha convinta”. E, nonostante le polemiche, sembra determinata a restare in pista, ricordando a tutti che la danza è più forte delle critiche.