Il suo nome è Marina Muscillo, è una 37enne francese di origine italiana e di professione ballerina che ha deciso di organizzare la più importante giornata della sua vita proprio sulle coste del Belpaese. Non si tratta però di una festa vera e propria, ma di un evento con un significato molto più profondo e per molti versi dal sottotesto tragico.

Marina Muscillo è malata terminale di cancro: ha deciso di sposarsi con sé stessa nel Salento

Marina Muscillo ha scoperto circa un anno e mezzo fa di avere un tumore, un rabdomiosarcoma alveolare per essere precisi, una forma di cancro particolarmente aggressiva rispetto al quale, secondo i medici, non c’è purtroppo più nulla da fare. Al suo male incurabile Marina ha anche dato un nome, “Raymond”, raccontando con un progetto social il suo percorso, mostrando il suo corpo che in questi mesi di malattia si sta modificando.

Nonostante tutto, dunque, la donna ha deciso di celebrare comunque la vita sposandosi con sé stessa, il prossimo 1 settembre, sul litorale del Salento. “Non sono arrivata su questa terra per partire così in fretta. Vorrei vedere crescere le mie figlie, ma so che non sarà possibile, per questo vorrei tanto realizzare il mio sogno” ha commentato Muscillo, in un’intervista al Corriere della Sera.

I dettagli del matrimonio: è tutto pronto

La cerimonia simbolica si terrà al lido Venere di Porto Vecchio, una frazione di Salve. Il tutto sarà organizzato dal wedding planner With love, mentre tanti altri volontari e aziende hanno voluto dare il loro piccolo grande contributo. Contattati da Repubblica, i wedding planner Massimiliano Totaro e Laura Montauti hanno commentato: