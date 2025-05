In Alto Adige, i ballottaggi di Bolzano e Merano si preannunciano decisivi per il futuro politico locale.

Il contesto politico di Bolzano

Con l’avvicinarsi delle elezioni comunali, Bolzano si prepara a un ballottaggio che potrebbe segnare un cambiamento significativo nella sua amministrazione. Il candidato sindaco del centrodestra, Claudio Corrarati, ex presidente del Cna Trentino Alto Adige, parte con un vantaggio del 9% sul suo avversario di centrosinistra, Juri Andriollo, assessore uscente.

Entrambi i candidati hanno cercato di attrarre l’elettorato moderato, un gruppo che si preannuncia cruciale per il risultato finale.

Le strategie dei candidati

La campagna elettorale ha mantenuto toni pacati, con Corrarati che ha sottolineato l’importanza del voto, affermando che “basta un minuto di tempo per cambiare la città per i prossimi cinque anni”. Dall’altra parte, Andriollo ha lanciato un appello ai cittadini per partecipare attivamente al voto, avvertendo del rischio di una bassa affluenza che potrebbe compromettere la rappresentatività della città. Entrambi i candidati hanno cercato di posizionarsi come i migliori per garantire un futuro inclusivo e sicuro per Bolzano.

Le dinamiche a Merano

A Merano, la situazione è più complessa. La vice sindaca Katharina Zeller della Svp affronta il sindaco uscente Dario Dal Medico, espressione di liste civiche di centrodestra. Qui, la polarizzazione politica è più accentuata, con Zeller che incarna l’ala liberale della Svp e ha ricevuto il sostegno della candidata sindaca del centrosinistra, Ulrike Ceresara, e del Pd. Questo scenario potrebbe portare a una maggioranza trasversale, un’alleanza che unisce centrodestra e centrosinistra, creando una nuova dinamica politica nella città.

Le prospettive future

Se Zeller dovesse vincere, la sua amministrazione potrebbe necessitare del supporto di Dal Medico per garantire una rappresentanza equilibrata. Questo potrebbe dar vita a una “Große Koalition”, un’alleanza che, sebbene inusuale, riflette la necessità di unire forze diverse per affrontare le sfide comuni. Gli elettori di Merano si trovano quindi di fronte a una scelta cruciale, che potrebbe influenzare non solo il futuro della città, ma anche il panorama politico dell’intera regione.