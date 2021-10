Banchi a rotelle non a norma, Figliuolo: “Ritirare quelli della Nautilus, sono a rischio incendio”

Alcuni banchi con le rotelle non sono a norma: troppo grandi e dunque ingombranti in caso d'incendio. Figliuolo li ritira.

Continua la diatriba nelle scuole legate ai banchi monoposto acquistati durante i mesi più duri della pandemia dalla struttura commissariale d’emergenza di Domenico Arcuri su richiesta dall’allora ministro dell’Istruzione Luci Azzolina. Nello specifico alcuni banchi a rotelle non sarebbero a norma in quanto troppo grandi e, dunque, non conformi alla normativa antincendio.

La misura dei tavoli scolastici non permetterebbe infatti di creare corridoi di passaggio nelle aule più piccole.

Banchi a rotelle non norma

Il nuovo commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, ha disposto che i banchi a rotelle in questione, ovvero quelli acquistati dall’azienda portoghese Nautilus, vengano ritirati nei 136 istituti scolastici nei quali si trovano.

Banchi rotelle non norma, Figliuolo li ritira

Lo scorso luglio Fugliuolo aveva risposto alle richieste presentate da alcuni presidi in merito ai banchi a rotelle della Nautilius ritenuti eccessivamente grandi, 74 centimetri di lunghezza contro i 60 standard. “A seguito di specifiche analisi merceologiche – aveva detto Figliuolo – gli arredi hanno evidenziato la non conformità alle normative in materia di sicurezza antincendio, impedendone l’uso ed imponendone il ritiro dagli istituti ove erano stati distribuiti al fine di eliminare i possibili rischi in caso di incendio”.

I banchi a rotelle Nautilius non sono a norma

Il ritiro delle sedute scolastiche disposto lo scorso 6 luglio era stato valutato di somma urgenza, in quanto eventuali ritardi nel ritiro avrebbero potuto avere “un impatto negativo importante sulla sicurezza negli istituti ove sono stoccati”.