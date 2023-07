Tragedia a Bangkok: 2 morti e diversi feriti per il crollo di una strada

Tragedia a Bangkok, in Thailandia, dove una strada sopraelevata ancora in costruzione è crollata: nell’incidente sono morte 2 persone. Altri feriti.

Strada crolla a Bangkok: due morti e diversi feriti

L’incidente ha riguardato un tratto di strada sopraelevata in costruzione, crollato nella giornata di ieri, lunedì 10 luglio, nella capitale thailandese, a Bangkok. Nella tragedia hanno perso la vita due persone, mentre sarebbero almeno 12 – secondo le stime dei funzionari locali – i feriti.

Il drammatico evento è stato anche ripreso da alcuni passanti e i video hanno fatto il giro del web.

La ricostruzione dell’incidente e le prime indagini

A riportare alcuni dettagli dell’accaduto, segnalando anche quanto emerso dalle prime indagini, è stato il Bangkok Post, noto organo di informazioni locale. Il media ha riferito che la strada, come detto in costruzione, sarebbe crollata dopo il cedimento di una gru che ne stava sollevando una parte.

«Quanto successo non sarebbe dovuto accadere durante il processo di costruzione», ha riferito il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt, recatosi presso il luogo della tragedia. Sittipunt, inoltre, ha detto che quanto prima verranno individuati i responsabili e ha confermato come la costruzione della strada sopraelevata riguardasse uno dei tanti progetti simili previsti in tutta Bangkok.