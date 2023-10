Lo scorso 29 ottobre la polizia ha arrestato in Bangladesh, dopo un giorno di innumerevoli proteste contro il governo, il segretario del Partito nazionalista del Bangladesh (BNP) e leader dell’opposizione, Mirza Fakhrul Islam Alamgir. Oltre a quest’ultimo, in manette anche decine di altri membri del medesimo partito. Secondo le accuse, Alamgir e gli altri arrestati sarebbero stati coinvolti in episodi di violenza nel corso delle proteste, ma l’arresto è considerato un tentativo di repressione delle opposizioni, da parte dell’attuale governo.

Bangladesh, arrestato Alamgir: le proteste

Le proteste di domenica 29 ottobre hanno visto la partecipazione di una folla imponente, concentrata principalmente nella capitale del Bangladesh, Dacca, dove oltre 100.000 persone si sono riunite per esprimere le loro richieste. Il principale obiettivo dei manifestanti era ottenere le dimissioni dell’attuale prima ministra, Sheikh Hasina, e sollecitare l’organizzazione di elezioni anticipate.

Bangladesh, arrestato Alamgir: la manifestazione è degenerata

Tuttavia, le proteste hanno preso una piega violenta in poche ore, quando si sono verificati scontri tra i manifestanti e le forze di polizia. Durante i disordini, alcuni veicoli sono stati incendiati, e le forze dell’ordine hanno cercato di disperdere i manifestanti utilizzando gas lacrimogeni e proiettili di gomma.

Bangladesh, arrestato Alamgir: morti e feriti

Questo confronto violento ha purtroppo portato alla perdita di vite umane, con almeno due persone che hanno perso la vita: un agente di polizia e un manifestante. Numerose altri individui sono rimasti feriti, sebbene il numero esatto non sia ancora chiaro.