La Regione Lombardia designa Barbara Berlusconi come proprio rappresentante nel CDA della Scala, che si insedierà il 17 febbraio dopo il rinnovo. La terzogenita di Silvio Berlusconi subentra a Nazzareno Carusi, nominato nel 2020 quando ricopriva il ruolo di responsabile Cultura di Forza Italia.

Barbara Berlusconi nel CDA della Scala

“Alla dottoressa Berlusconi i migliori auguri di buon lavoro”, ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Il coordinatore regionale lombardo di Forza Italia, il deputato Alessandro Sorte, ha espresso grande soddisfazione, definendo la scelta “di prestigio e di qualità”. Anche il capodelegazione di Forza Italia nella giunta regionale, l’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi, ha fatto le sue congratulazioni a Barbara Berlusconi per “questo importante e prestigioso incarico”.

La stessa ha voluto ringraziare per la nomina:

“Desidero ringraziare Regione Lombardia e il presidente Fontana per la fiducia accordata”.

Nel Consiglio di Amministrazione, come riporta Milano Today, sono già state confermate diverse figure: Claudio Descalzi di Eni, Giacomo Campora di Allianz e Giovanni Bazoli di Fondazione Cariplo. Alberto Meomartini potrebbe essere sostituito da Diana Bracco.

La carriera di Barbara Berlusconi

Barbara Berlusconi, 40 anni e laureata in Filosofia, è da sempre appassionata di cultura, arte contemporanea e, in particolare, di teatro. È socia della Cardi Gallery, una galleria d’arte con sedi a Milano e Londra. Come manager, fa parte del consiglio di amministrazione di Fininvest dal 2003.

Ha ricoperto il ruolo di amministratrice delegata del Milan e, attualmente, è amministratrice delegata della Holding Italiana Quattordicesima, una società di investimenti in private equity e venture capital con partecipazioni in diverse imprese, sia in Italia che all’estero.

Infine, è attivamente coinvolta in iniziative sociali, sostenendo progetti educativi e di recupero per giovani in difficoltà.

La senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, sulla nomina ha sottolineato: