La conduttrice Barbara D’Urso è stata avvistata in compagnia di Flavio Briatore e, secondo i rumor in circolazione, i due si starebbero frequentando.

Barbara D’Urso e Flavio Briatore insieme

Cosa sta succedendo tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore? I due nelle ultime settimane sono stati avvistati a cena insieme e adesso, secondo alcuni rumor riportati dal direttore di Novella 2000, starebbero approfondendo la loro conoscenza che, a quanto pare, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più che una semplice amicizia.

La conduttrice è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, ma in passato non ha fatto segreto di avere numerosi corteggiatori.

Dal canto suo Flavio Briatore è stato al centro di numerosi gossip in merito alle sue presunte relazioni amorose ma, dopo la sua separazione da Elisabetta Gregoraci, si è sempre detto single. Al momento non è dato sapere cosa stia accadendo tra i due e entrambi continuano a mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Barbara D’Urso: la vita privata

Barbara D’Urso ha sempre detto che gli unici grandi amori della sua vita sarebbero stati i suoi due figli, Emanuele e Giammauro, nati dalla sua relazione con Mauro Berardi.

Un anno fa la conduttrice è stata più volte avvistata in compagnia di un uomo di Francesco Zangrillo, ma la liaison tra i due sarebbe durata quanto un batter di ciglio. La conduttrice romperà il silenzio sui suoi incontri con Flavio Briatore? In tanti non vedono l’ora di saperne di più.