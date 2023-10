Barbara D'Urso, il figlio Emanuele debutta come produttore: "Un pezzo del mio cuore è tuo"

Barbara D’Urso ha partecipato al Festival del Cinema di Roma per via di suo figlio Emanuele, che ha prodotto il film Shukran.

Barbara D’Urso: la dedica al figlio Emanuele

I figli di Barbara D’Urso hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo e la conduttrice ha sempre protetto la loro privacy. La conduttrice ha deciso di fare uno strappo alla regola in occasione dell’uscita del film Shukran, di cui suo figlio Emanuele è stato produttore. Insieme al suo ex Mauro Berardi, la conduttrice ha accompagnato suo figlio sul red carpet del Festival del Cinema di Roma e, a seguire, gli ha dedicato un post via social in cui ha scritto:

“Lo sapete… Non parlo mai dei miei figli… Figli che hanno intrapreso due percorsi diversi, ambedue difficili. L’hanno fatto rigorosamente da soli ma questa volta non posso fare a meno di condividere con voi l’orgoglio e l’emozione che ho provato durante la proiezione speciale di “Shukran” all’interno della manifestazione Alice nella città del Romacinefest. È un film tratto da una storia vera, che coraggiosamente mio figlio Emanuele ha prodotto insieme a Guia Invernizzi Cuminetti (…) Ieri ero in sala per l’anteprima e con noi c’era ovviamente anche Mauro, per supportare emotivamente il lavoro di nostro figlio, di cui andiamo profondamente fieri. E come sempre Emanuele Berardi, un pezzo del mio cuore è tuo”. Sui social in tanti hanno fatto le congratulazioni alla conduttrice e a suo figlio, e sono curiosi di saperne di più.