Barbara D'Urso nonna innamorata: le prime foto con la nipote

Barbara D’Urso è entusiasta per la nascita della sua prima nipote e il settimanale Chi l’ha paparazzata per la prima volta in compagnia della bambina.

Barbara D’Urso: la nipote

Barbara D’Urso è diventata nonna della sua prima nipote quasi un anno fa, ma la nascita della bambina è stata svelata solamente dopo qualche messe da parte della conduttrice (che è sempre stata estremamente riservata per quanto riguarda la sua vita privata). Nelle ultime ore il settimanale Chi ha dedicato proprio alla conduttrice e alla sua nipotina la copertina dell’ultimo numero della sua rivista, e nelle foto si vede quando Barbara D’Urso sia felice di potersi prendere cura della prima nipote (figlia di suo figlio Giammauro). “Sono completamente pazza di lei. Sono molto felice. Ha gli occhi blu, è bella e simpaticissima”, ha affermato la conduttrice.

Barbara D’Urso ha sempre cercato di proteggere strenuamente la privacy dei suoi figli, e a tal proposito ha ammesso: “Noi tre siamo molto riservati e l’atteggiamento dei miei figli non è né spocchia né presa di posizione rispetto a quello che faccio. Loro rispettano il mio lavoro, ma hanno lavorato e studiato molto, facendo sacrifici per arrivare ai lavori molto importanti che fanno, e non vogliono che si sappia che sono miei figli. Questo perché, se uno dei miei figli va a parlare in un congresso a New York, non è giusto che qualcuno pensi anche solo lontanamente che l’ho aiutato io”.