Il fatale incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 25 dicembre sulla strada provinciale all’altezza di Barberino di Mugello.

Incidente a Barberino di Mugello

Le dinamiche del sinistro sono ancora da stabilire. Lo scontro è avvenuto circa alle 16:35 in via del Lago, lungo la Strada Provinciale 501. I due veicoli coinvolti hanno parzialmente preso fuoco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia Borgo San Lorenzo, insieme ai sanitari del 118. Il flusso stradale è stato bloccato per permettere di eseguire i rilievi.

Le vittime

L’intervento dei Vigili del fuoco è stato fondamentale per estrarre i corpi dalle auto. Per due ragazzi di 29 anni, Ester Raccampo e Edoardo Lombardi che viaggiavano sulla prima macchina, e per un uomo di 58 anni, Leonardo Nutini a bordo della seconda, non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Secondo gli accertamenti i tre sono morti sul colpo a seguito del violento impatto tra le due auto. Una quarta persona è stata estratta viva e trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso.