Nella serata di domenica 10 settembre, a Barcellona, un gruppo di 7 giovani è stato travolto da un treno. Il bilancio è di quattro morti.

Barcellona, attraversano i binari del treno dopo una festa: morti 4 ragazzi

Quattro giovani sono morti e tre sono stati soccorsi sotto shock dopo essere stati travolti da un treno a Barcellona, nella serata di domenica 10 settembre. I 7 giovani stavano attraversando i binari fuori da una area autorizzata a Montmelo. Le vittime sono tre ragazzi e una ragazza, tra i 19 e i 22 anni. La morte dei quattro è stata confermata dai servizi di emergenza della Catalogna. La tragedia si è verificata intorno alle 20.30 tra le stazioni di Parets del Valles e Granollers in un tratto della linea ferroviaria conosciuto come linea R3. I ragazzi stavano lasciando un raduno tecno, il Duro Techno Festival quando è accaduto l’incidente.

Barcellona, giovani travolti da un treno: le indagini

“Abbiamo cercato altre possibili vittime vicino al treno, senza trovarne. Abbiamo anche evacuato la zona e portato i feriti in ospedale in ambulanza” hanno scritto i pompieri su Twitter. Gli agenti della Protezione Civile hanno fatto sapere che i feriti sono stati portati al Mollet Hospital di Barcellona. “Sul treno viaggiavano 150 persone ma nessuna ha avuto bisogno di assistenza medica” hanno aggiunto. “Stiamo lavorando sulla gestione dell’incidente e stiamo conducendo un’indagine per scoprirne le cause” ha dichiarato un portavoce della polizia regionale. “Sono assolutamente costernato per l’incidente di oggi a Montmelo, una tragedia mortale che ci lascia tutti senza parole. I servizi di emergenza continuano a lavorare e offreire supporto alle vittime e ai loro familiari. La polizia sta indagando su quanto accaduto” sono state le parole del presidente della Catalogna, Pere Aragones.