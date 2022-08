Bari, turiste francesi violentate: adescate con la promessa di una cena. Pm: “Scene da ‘Arancia meccanica’”

Turiste francesi violentate a Bari: qual è la ricostruzione delle forze dell’ordine e chi è il presunto aggressore arrestato dalle autorità?

Bari, turiste francesi violentate: le due ragazze hanno spiegato di essere state adescate con la promessa di una cena per poi essere aggredite. Chi è il 21enne che è stato arrestato per stupro e sequestro di persona?

Bari, turiste francesi violentate. Pm: “Scene da ‘Arancia meccanica’”

Le due turiste francesi di 17 e 18 anni stuprate a Bari sono state assalite “con modalità violente e spregiudicate, che sembrano ispirate al noto film ‘Arancia meccanica’”. L’aggressore “non si è fatto scrupolo di sequestrare le due giovani donne, picchiarle, minacciarle, riducendo in stato d’impotenza e costringendole a subire una reiterata violenzanonostante l’evidente fragilità delle persone offese e il fatto che si trovassero in un paese straniero lontane dalla loro famiglia”.

È quanto si legge nella richiesta di arresto inclusa nell’ordinanza depositata nella serata di mercoledì 10 agosto dopo l’interrogatorio dell’indagato.

Le ragazze, intanto, hanno raccontato di essere state adescate con un invito a cena, un calice di vino e patatine. Poco dopo, tuttavia, il carnefice avrebbe chiesto loro di scattare foto e fare un video erotico, minacciando di postare materiale compromettente in caso di mancata collaborazione. Il rifiuto delle vittime avrebbe provocato “uno scatto d’ira” e che avrebbe portato l’aggressore a sbattere “una delle due contro la porta di ingresso colpendola al volto con almeno cinque gomitate” e, come si legge nell’imputazione, “gettando le due ragazze in uno stato di prostrazione e di terrore circa la loro sorte, anche perché chiudeva la porta di ingresso a chiave e le bloccava in casa impedendo loro di uscire, così da indurle a cedere alle sue richieste”.

Al termine dell’aggressione, le due ragazze sono state liberate in cambio di 90 euro e del cellulare di una delle due tenuto “come trofeo”.

Chi è il presunto aggressore? Gli insulti sui social

Secondo quanto rivelato sinora, ad aggredire, sequestrare e stuprare le due turiste francesi sarebbe stato Loris Attolini, 21 anni. Il ragazzo è stato ascoltato dalle forze dell’ordine e poi posto in stato di fermo. La misura è stata convalidata dal gip Angelo Salerno che ha disposto la detenzione in carcere accogliendo la richiesta della pm Desirèe Digeronimo che sta coordinando le indagini.

La pm ritiene che esista il pericolo di reiterazione dei reati e ha evidenziato “l’atteggiamento sprezzante e del tutto indifferente alle suppliche” delle due vittime da parte di Attolini. Inoltre, ha posto l’accento sulla “spiccata capacità criminale” e sulla “incapacità di autocontrollo” mostrata dal 21enne.

In fase di interrogatorio, l’indagato ha respinto le accuse di duplice violenza sessuale aggravata, lesioni, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale.

Intanto, nel momento in cui è stata rivelata l’identità del presunto colpevole, sul profilo Instagram del 21enne hanno cominciato a proliferare messaggi minatori con i quali innumerevoli utenti hanno rivolto ad Attolini i più atroci e terribili auguri.

Sul profilo del giovane, che risulta attualmente essere ancora pubblico e accessibile a tutti gli utenti della piattaforma, è possibile osservare la tendenza dell’indagato a condividere foto di se stesso perennemente in posa nei luoghi più disparati.