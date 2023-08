Il batterio mangiacarne ha attaccato e ucciso almeno tre persone negli Stati Uniti. Si tratta di un batterio raro, che si trova in acqua.

Batterio mangiacarne uccide tre persone

Un batterio mangiacarne ha attaccato e ucciso almeno tre persone tra lo stato del Connecticut e quello di New York. Si tratta di un batterio molto raro, conosciuto come Vibrio vulnificus, che si trova in acqua. Ha fatto due vittime a Long Island Sound e una terza vittima a Non Island. Nelle scorse settimane una persona è morta per aver mangiato ostriche crude.

Batterio mangiacarne uccide tre persone: “Non entrate in acqua con ferite aperte”

Come riportato dal New York Post, il batterio appartiene alla stessa famiglia di quello che causa il colera. Può provocare ferite cutanee, vesciche, ascessi e ulcere, ma può anche dare sintomi come febbre, diarrea, mal di stomaco e vomito. La sintomatologia più grave comprende setticemia che può portare fino alla morte. Il rischio di contrarre il batterio aumenta mangiando molluschi crudi o entrando in acqua con ferite aperte, inclusi i graffi. Le autorità sconsigliano di fare il bagno in quelle aree. Sono in corso indagini per capire come abbia fatto il batterio a prolificare in quelle acque: potrebbe però essere colpa del surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici.