Beaches Brew 2024: annunciati i primi nomi della lineup

Un’avventura aperta a tutti, dedicata alla scoperta, sulle sponde di uno dei litorali più iconici della Riviera romagnola: questa è la formula di Beaches Brew, il festival che ha visto la luce nel 2012 all’Hana-Bi di Marina di Ravenna grazie alla sinergia del team di Bronson con un gruppo di curatori divisi tra Olanda e Stati Uniti. Beaches Brew ha rivelato i primi nomi dell’undicesima edizione, che si terrà dal 4 al 6 giugno 2024: 12 artisti provenienti da 11 diverse nazioni del globo, per un totale di 5 debutti nazionali. Una programmazione che incarna l’approccio trasversale, inclusivo e in continua ricerca del progetto, attraverso le molteplici direzioni sonore del contemporaneo.

La prima fase di annunci: dall’afrohouse al punk

Il glam No Wave degli Special Interest di New Orleans si fonderà con il rock blues africano degli Etran De L’Aïr provenienti dal Niger; il punk tagliente delle inglesi Lambrini Girls si unirà al suono onirico del fenomenale Ustad Noor Bakhsh, maestro pakistano del Benju, divenuto un fenomeno globale grazie al suo album di debutto Jingul. La trascinante New Wave Disco del collettivo Baby’s Berserk si mescolerà con il pop esplosivo del kenyano Kabaushé, in un connubio di psych-soul, gospel, trap e freak funk che trasformerà le performance live in esperienze quasi rituali. Le influenze latino-americane della selector cubana Cami Layé Okùn saranno il complemento perfetto al groove di Dj Fitz, ospite d’onore della serata di chiusura del festival.

Doppia presenza a Beaches Brew 2024 poi per Nyege Nyege, il collettivo fondato undici anni fa a Kampala (Uganda) per promuovere la musica africana. Presenteranno Aunty Rayzor, produttrice nigeriana che fonde potenti beat hip-hop con l’afrohouse, e la franco-ghanese Pö, con il suo universo sonoro inedito dall’album di debutto Cociage (Hakuna Kulala, 2023), che spazia tra ambient spettrale, post punk e polifonie a cappella.

Inoltre, due artisti di casa Bongo Joe, etichetta originaria di Ginevra, si esibiranno all’Hana-Bi: Yalla Miku, ensemble che mescola strumenti tradizionali africani con house, elettronica e groove kraut rock, e il duo Cyril Cyril, che attraverso chitarra, batteria e synth crea un’atmosfera psichedelica che spazia dal folk al rock, attraversando le tradizioni musicali orientali, africane e occidentali.

Beaches Brew: un appuntamento imprescindibile della festival season

La line-up sarà presto completata con un annuncio che includerà gli artisti italiani del festival – una presenza fondamentale, evidenziando la costante attenzione al talento locale che da sempre caratterizza l’attività di Bronson.Confermando il suo format di evento a ingresso libero e gratuito, l’undicesima edizione di Beaches Brew è presentata dall’Associazione Culturale Bronson con il sostegno del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e della Regione Emilia-Romagna.

Nel corso degli anni, Beaches Brew è diventato un appuntamento imprescindibile nel panorama dei festival italiani, un autentico faro per la sperimentazione e le nuove sonorità sia a livello nazionale che internazionale (sul suo palco si sono esibiti, spesso debuttando nel nostro paese, King Gizzard, Courtney Burnett, Big Thief, Khruangbin, Comet is Coming, Neutral Milk Hotel, Ty Segall, The War on Drugs e persino Elijah Wood).

